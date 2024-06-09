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SnowMan 向井康二 アクスタ
商品番号 X60489805838
商品名

SnowMan 向井康二 アクスタ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ···SnowManグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)向井康二くんのアクスタセットです。第2弾⇾こちらで購入したハンドメイドのケースに入れて暗所で保管。第3弾、スノマニ⇾未開封新品。暗所で保管。スノマニの外袋少し折れあり(写真三枚目参照)バラ売り不可です。ほかの商品と合わせての購入も可能です。購入前に一言コメントお願いします。プロフィールの確認も必ずお願いします。
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