SnowMan 向井康二 アクスタ

人気グループ···SnowManグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)向井康二くんのアクスタセットです。第2弾⇾こちらで購入したハンドメイドのケースに入れて暗所で保管。第3弾、スノマニ⇾未開封新品。暗所で保管。スノマニの外袋少し折れあり(写真三枚目参照)バラ売り不可です。ほかの商品と合わせての購入も可能です。購入前に一言コメントお願いします。プロフィールの確認も必ずお願いします。



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