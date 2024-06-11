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- 【秋草に虫/秋叢】小寺雲洞 2575 共箱 掛け軸
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商品詳細
桔梗、ススキ、蟋蟀コオロギなど秋の季節掛けに本紙約126✕31cm全体約198✕48cm紙：木箱付(共箱)状態：本紙に経年の弱いオレ少々あるも、あまり気にならない程度作者：小寺雲洞(1872～1930)明治4年12月28日生まれ。奥村石蘭に四条派をまなび,のち京都の竹内栖鳳に師事。明治30年第2回絵画共進会に入選。東海美術協会理事長をつとめる。昭和5年1月13日死去。60歳。愛知県出身。本名は鈴彦。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸
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