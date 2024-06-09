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マーベルレジェンド グラディエーターハルクシリーズ #03 ヘラ
商品番号 P27686617800
商品名

マーベルレジェンド グラディエーターハルクシリーズ #03 ヘラ
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通常24時間以内に発送いたします。開封済みです。1枚目の写真に写っているものが全てです。素人目によるものですので見落とし等あるかもしれませんが、ギズや汚れ等は見受けられません。中古品であることをご了承いただける方のご購入をお願いいたします。マーベルMarvelmarvellegendsマイティー・ソーソー　バトルロイヤルTHORThor:Ragnarokヘラハズブロ社の人気アクションフィギュア「マーベルレジェンド」シリーズの6インチライン。映画『マイティ・ソーバトルロイヤル(原題:Thor:Ragnarok)』に登場したソーの姉「ヘラ」です。フィギュア種類···アクションフィギュア
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