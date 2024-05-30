★ケース付★ 三味線 高級撥 天然 バチ 天然素材 和楽器 地唄 長唄 民謡

★ケース付★三味線高級撥天然バチ天然素材和楽器地唄長唄民謡撥◆商品の状態◆ヤケが有りますが、欠けは無く、良い商品です。詳しくは画像をご覧ください。専用ケース付きです。鑑定書はございません。よく見るとつなぎ目がございます。見た目の縞模様から、人工物ではなく天然の高級素材かと思われます。重さ： 106ｇ開き： 100㎜長さ： 194㎜才尻： 23×24㎜◆メンテナンス項目◆アルコール清掃済み。◆付属品◆・本体・専用ケース★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御入札下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。※プチプチなどに包んでの梱包を行います。※こちらの商品は1点物となります。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。●説明鑑定書がない為、素材は写真にてご判断ください。見た目の縞模様から、人工物ではなく天然の高級素材かと思われます。種類...三味線



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