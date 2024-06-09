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- 送料無料 初代伊藤赤水作 小さな花瓶 高さ10ｃｍ 小品堂識 秀逸作
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約 10ｃｍ 胴径約 7.6ｃｍ 台込み高さ約 11.4ｃｍご覧のように、初代伊藤赤水の花瓶です。大正８年買取された物、大変貴重な逸品です。状態もとてもよい、完品無傷です。詳しくは写真でご確認ください。楽山紫砂九谷備前萩焼常滑宝生伊万里骨董古玩入江光人司宝生☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館
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