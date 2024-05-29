▪️希少▪️ランダムスター　エレキギター　オリジナルペイント※要サイズ確認　即日発送

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★超レア◾️希少サイズ・エレキギター◾️ランダムスター・オリジナルペイントブランド・不明カラー・オリジナル・ESPのシールを貼っていますがブランドは不明です女性や子供さんにもおすすめのサイズのエレキギター中古で入手しましたが前オーナーによるとプロショップでフルオーダーにて製作してもらったギターです。ファイヤーパターンの塗装もプロならではの仕上がりとなっています。扱いやすいワンボリュームタイプ・アーム付き珍しいデザイン、サイズのギターなのでカフェなどに飾るとロックの雰囲気を出せると思います。・希少なサイズ・デザインをお探しの方に・ランダムスターマニアの方におすすめします●ギターの機能に問題は無く音出しのテストも完了しています。通常のランダムスターのサイズがわかりませんが小型のランダムスターだと思います。・ギターのサイズ・スケールは最後の二枚の画像を参照して下さい・ケースはありません。プチプチを巻いて段ボールで梱包時で発送します。中古品の為、商品の状態は画像を参照願います。