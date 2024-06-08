SB7X サイレントブラス

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商品詳細
SB7XサイレントブラスYAMAHA定価：¥190002022年2月に購入して数回しか使用していないので、目立った傷や汚れはありません。動作確認済みです。#YAMAHA#SB7Xサイレントブラスアクセサリー・パーツ···その他種類···トランペット用
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