ナンバーガール マンガ Number girl フライヤー グッズ チラシ

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商品詳細
・ナンバーガールのバンド結成特別読みきりマンガです。福岡から上京する頃に入手したものと記憶しています。当時おなじみだったイラストでの結成ストーリーで、かなりレアなものではないかと思います。高めの値段設定でよろしければお譲りします。・サイズはおよそ13cm×18cm・入手後は保管箱に保管しており、特に大きな汚れやキズなどはありません。素人保管であることはご承知おきください。・袋に包んで、厚紙に挟んだ状態で発送します。向井秀徳田渕ひさ子中尾憲太郎アヒト・イナザワNumbergirlナンバガZAZENBOYZ#SCHOOLGIRLBYEBYE#SCHOOLGIRLDISTORTIONALADDICT#SAPPUKEI#NUMHEAVYMETALLICDRUNKENHEARTED透明少女DESTRUCTIONBABYURBANGUITARSAYONARA鉄風鋭くなってNUM-AMI-DABUTZIdon'tknowグッズgoodsTシャツレアステッカーバッジバッヂCDDVDチラシフライヤーライブLIVEタオルツアーレア非売品SUPERCARスーパーカーフリッパーズギターフィッシュマンズFishmans小沢健二小山田圭吾コーネリアスナンバーガールNumbergirlくるりqururiグレイプバインGRAPEVINEドラゴンアッシュDragonAshブンブンサテライツBOOMBOOMSATELLITESハイロウズバンプオブチキンBUMPOFCHICKENトライセラトプスTRICERATOPSレミオロメンアシッドマンACIDMANエルレガーデンELLEGARDENストレイテナーSTRAIGHTENERアジアンカンフージェネレーションアジカンシロップ16gSyrup16gartschool アートスクールRADWIMPS椎名林檎奥田民生UNICORNユニコーンミッシェルガンエレファント
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