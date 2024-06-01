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ナンバーガール マンガ Number girl フライヤー グッズ チラシ
商品番号 M62172145219
商品名

ナンバーガール マンガ Number girl フライヤー グッズ チラシ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 26,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ナンバーガールのバンド結成特別読みきりマンガです。福岡から上京する頃に入手したものと記憶しています。当時おなじみだったイラストでの結成ストーリーで、かなりレアなものではないかと思います。高めの値段設定でよろしければお譲りします。・サイズはおよそ13cm×18cm・入手後は保管箱に保管しており、特に大きな汚れやキズなどはありません。素人保管であることはご承知おきください。・袋に包んで、厚紙に挟んだ状態で発送します。向井秀徳田渕ひさ子中尾憲太郎アヒト・イナザワNumbergirlナンバガZAZENBOYZ#SCHOOLGIRLBYEBYE#SCHOOLGIRLDISTORTIONALADDICT#SAPPUKEI#NUMHEAVYMETALLICDRUNKENHEARTED透明少女DESTRUCTIONBABYURBANGUITARSAYONARA鉄風鋭くなってNUM-AMI-DABUTZIdon'tknowグッズgoodsTシャツレアステッカーバッジバッヂCDDVDチラシフライヤーライブLIVEタオルツアーレア非売品SUPERCARスーパーカーフリッパーズギターフィッシュマンズFishmans小沢健二小山田圭吾コーネリアスナンバーガールNumbergirlくるりqururiグレイプバインGRAPEVINEドラゴンアッシュDragonAshブンブンサテライツBOOMBOOMSATELLITESハイロウズバンプオブチキンBUMPOFCHICKENトライセラトプスTRICERATOPSレミオロメンアシッドマンACIDMANエルレガーデンELLEGARDENストレイテナーSTRAIGHTENERアジアンカンフージェネレーションアジカンシロップ16gSyrup16gartschool　アートスクールRADWIMPS椎名林檎奥田民生UNICORNユニコーンミッシェルガンエレファント
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