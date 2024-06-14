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モーメンツゴーラウンド　シンデレラ城　ティンカーベル　4点セット TDR限定
商品番号 L33373825113
商品名

モーメンツゴーラウンド　シンデレラ城　ティンカーベル　4点セット TDR限定
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニー40周年　モーメンツゴーラウンド　シンデレラ城　ティンカーベル　4点セットバラ売り不可シンデレラ城セット•ベース　（ドリーミーアンティーク）•モーメントパーツ　（シンデレラ城）•イヤーパーツ　（ティンカーベル）•チャーム　（ミニー）4点セットです。新品未開封です。即日発送します。他にもモーメントパーツがシンデレラ城になっているセットを出品しています。↓#candyモーメントパーツ#candyシンデレラ城初期のキズ等ある場合がございますので神経質な方の購入はご遠慮ください。#ディズニー#40周年　#ミッキー　#ミニー#ダッフィー#東京ディズニーリゾート#ディズニーランド#ディズニーシー　#モーメンツゴーラウンド
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