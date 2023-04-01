

油彩 キャンバス作品タイトル「コスモス」 | labiela.com



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作品タイトル 「空〜懐かしく愛おしく〜」 F8号(38.0cm×45.5.cm) 油絵 ...



作品タイトル 「朝〜祝福〜」 F30号(72.7cm×91.0cm) 油絵・キャンバス ...



絵画作品タイトル「夏-雨前-」キャンバス すぐに飾れる 購入後すぐに ...



作品タイトル 「夜空に願いを」 F10号(45.5cm×53.0cm) 油絵 ...



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作品タイトル 「ここに〜心の声〜」 F6号(41.0cm×31.8cm) 油絵 ...



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油彩 キャンバス作品タイトル 「コスモス」作家 杉山博画面サイズ ２２０ｘ１５０ミリ額サイズ ３４５ｘ２８０ミリ サムホール自筆サイン１９９３年制作新品未使用保管品専用箱有り作品、額共に綺麗な状態です。#セール #限定価格