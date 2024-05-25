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掛軸　仁和寺　小林隆仁　【聲】　太巻き　共箱付き　禅語　掛け軸　骨董品
商品番号 X79450701385
商品名

掛軸　仁和寺　小林隆仁　【聲】　太巻き　共箱付き　禅語　掛け軸　骨董品
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　仁和寺　小林隆仁　太巻き　共箱付き　禅語肉筆（人が書いたもの）紙本太巻きの立派な箱付きです。【状態】骨董品概ね良好です。　オレがありました。（状態は画像でよくお確かめください【サイズ】たて２０５ｃｍ　　よこ５０ｃｍ211116　M　Q90　掛軸　仁和寺　小林隆仁　太巻き　共箱付き　禅語にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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