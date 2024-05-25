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- 掛軸 仁和寺 小林隆仁 【聲】 太巻き 共箱付き 禅語 掛け軸 骨董品
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商品詳細
掛軸 仁和寺 小林隆仁 太巻き 共箱付き 禅語肉筆（人が書いたもの）紙本太巻きの立派な箱付きです。【状態】骨董品概ね良好です。 オレがありました。（状態は画像でよくお確かめください【サイズ】たて２０５ｃｍ よこ５０ｃｍ211116 M Q90 掛軸 仁和寺 小林隆仁 太巻き 共箱付き 禅語にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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