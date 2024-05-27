【新品未開封】SMP 百獣戦隊ガオレンジャー　ガオライオン\u0026ガオエレファント+神

プレミアムバンダイにて予約購入しましたがコレクション整理のため出品致します。SMP[SHOKUGANMODELINGPROJECT]百獣合体ガオライオン\u0026ガオエレファント+ガオゴッドの新品未開封になります。写真の輸送箱にて発送致します。新品未開封のため初期不良のサポートは出来かねます。不良等はメーカーまで直接お問い合わせください。当方を通じてのメーカーとの交渉は致しかねます。バンダイスーパー戦隊百獣戦隊ガオレンジャーガオライオンガオエレファントSMPフィギュアシリーズ···スーパー戦隊



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SMP ガオレンジャー（ガオライオン \u0026 ガオエレファント） - 特撮



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