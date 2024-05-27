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【新品未開封】SMP 百獣戦隊ガオレンジャー　ガオライオン\u0026ガオエレファント+神
商品番号 K83481941224
商品名

【新品未開封】SMP 百獣戦隊ガオレンジャー　ガオライオン\u0026ガオエレファント+神
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイにて予約購入しましたがコレクション整理のため出品致します。SMP[SHOKUGANMODELINGPROJECT]百獣合体ガオライオン\u0026ガオエレファント+ガオゴッドの新品未開封になります。写真の輸送箱にて発送致します。新品未開封のため初期不良のサポートは出来かねます。不良等はメーカーまで直接お問い合わせください。当方を通じてのメーカーとの交渉は致しかねます。バンダイスーパー戦隊百獣戦隊ガオレンジャーガオライオンガオエレファントSMPフィギュアシリーズ···スーパー戦隊
http://narcologia.ru/goods/tenet2363.html
http://narcologia.ru/goods/choice813385.html
http://narcologia.ru/goods/message759227.html

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