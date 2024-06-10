北峯 菓子器 食籠 煎茶道具 茶道具

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商品詳細
大丸北峯鉄砂釉食籠新品ではありません。割れ、欠け、汚れ等はありません。寸法：直径約13㎝高さ約13.3㎝
http://narcologia.ru/goods/capitation546308.html
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