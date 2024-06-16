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audio−technica AT2020USB+
商品番号 W52271229115
商品名

audio−technica AT2020USB+
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 6,479 円
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商品詳細

audio−technicaAT2020USBUSB接続できて、オーディオインターフェース不要で使えます。color:BLACKマイクロホン用途:収音用マイクマイク・ステレオ対応:モノラルマイクマイク・ワイヤレス:ワイヤードマイクマイク・方式:コンデンサ型マイク#オーディオテクニカ#audio−technica
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