Barbie　バービー　キャリーバッグ　　\u0026人形

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ご覧頂きありがとうございます。ご購入前にプロフィール欄をご確認ください。バービー人形を保管出来るキャリーバッグです。内側にうっすらとした小さいシミがありました。画像にてご確認ください。見落しがあった時はご了承下さい。また、人形の箱にも傷みがあります。自宅保管品(ペット、タバコ無し)の為ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。神経質な方は充分ご検討下さい。サイズキャリーバッグ本体 横…約28cm 縦…約35cm幅…約13cm持ち手を一番伸ばした時の高さ…約63cmご質問には可能な限りお答えします。発送はプチプチのみでの梱包となりますのでご了承ください。◆希望価格を登録後、値下げさせて 頂いても購入されない為出品時の 価格に戻します。お値下げ希望の 方はコメント欄よりお知らせくだ さい。検討させて頂きます。#Barbie#バービー#キャリーバッグ