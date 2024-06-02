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Barbie　バービー　キャリーバッグ　　\u0026人形
商品番号 B68552937321
商品名

Barbie　バービー　キャリーバッグ　　\u0026人形
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ご購入前にプロフィール欄をご確認ください。バービー人形を保管出来るキャリーバッグです。内側にうっすらとした小さいシミがありました。画像にてご確認ください。見落しがあった時はご了承下さい。また、人形の箱にも傷みがあります。自宅保管品(ペット、タバコ無し)の為ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。神経質な方は充分ご検討下さい。サイズキャリーバッグ本体　横…約28cm　縦…約35cm幅…約13cm持ち手を一番伸ばした時の高さ…約63cmご質問には可能な限りお答えします。発送はプチプチのみでの梱包となりますのでご了承ください。◆希望価格を登録後、値下げさせて　頂いても購入されない為出品時の　価格に戻します。お値下げ希望の　方はコメント欄よりお知らせくだ　さい。検討させて頂きます。#Barbie#バービー#キャリーバッグ
http://narcologia.ru/goods/providence242894.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical469301.html
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