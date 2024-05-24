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ヤマハクラビノーバ CLP-340
商品番号 J45748826508
商品名

ヤマハクラビノーバ CLP-340
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 20,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···電子ピアノ希望小売価格:215,000円(税抜)象牙調仕上げのGH3鍵盤を採用したスタンダードモデル目立った大きな傷はありませんが、スレによる薄っすらとした傷はあります。椅子に1箇所小さなキズがありますがピアノ側に向ければ見えないので気にならないと思います。週一のレッスン用に購入しましたが家でほとんど練習しなかったのでとても綺麗な状態で問題なく使用できます。配送についてはお手数ですが、手配.送料の負担は購入者様にてお願い致します。輸送中及び到着後の不具合に関しては一切責任を負えませんのでご了承ください。一軒家2階に設置折れ階段、廊下、何回か回転が必要な箇所もあります。重量もあり素人での運び出しが難しいので、養生もしてくれる専門業者への依頼をお勧め致します。発送日時等のご相談はご連絡ください。中古品自宅保管につきご理解いただける方でお願い致します。
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