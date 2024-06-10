ポケモンカード ハイクラスV STARユニバース拡張1box シュリンク付き

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商品詳細
☆新品ポケモンカードゲーム☆ハイクラスパックVSTARユニバースソード\u0026シールド(拡張パック)◎1BOXシュリンク付き未開封☆本日購入品です☆箱のまま宅急便コンパクトにて発送させていただきます。☆迅速な発送を心がけております☆返品不可☆即払いのみ☆評価が悪い方には販売いたしません
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