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セイコー 大谷翔平 選手 ボブルヘッド フィギュア 非売品
商品番号 Y79815779634
商品名

セイコー 大谷翔平 選手 ボブルヘッド フィギュア 非売品
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,829 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品です。暗所で保管しておりますが、本品の反り、外装の薄いキズ、シワ等もある場合がある為、神経質な方や完全美品をお求めの方はご購入をお控え下さい。お値段の相談はプロフィール閲覧後でお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球
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