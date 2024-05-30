S.H.Figuarts ヴェノム（ヴェノム: レット・ゼア・ビー・カーネイジ ...

新品で購入した未開封品です。プチプチで包んで再利用ダンボールに梱包します。未開封品ですので初期不良などは直接メーカーにお問い合わせください。ねんどろいどヴェノム出品中です。、以下説明、メーカーサイトよりブランド名BANDAISPIRITS(バンダイスピリッツ)シリーズ名S.H.フィギュアーツ原作名ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジヴェノムマーベルコミックキャラ名ヴェノム(アンチ・ヴェノム/エディ・ブロック)製品仕様【サイズ】全高：約190mm【素材】PVC、ABS【セット内容一覧】本体交換用頭部2種ヴェノム(シンビオート状態)エフェクトパーツ交換用手首左右各2種背部触手パーツヴェノム(シンビオート状態)エフェクトパーツ専用台座一式解説映画『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』から「ヴェノム」がS.H.Figuartsに登場！ヴェノム本体は全高約190mmの目を見はる大きさ。巨体ながら、S.H.Figuartsシリーズの広い可動範囲・豊富なオプションパーツと合わせて迫力のアクションシーンが再現可能。◎出品中の商品まとめ買いについてプラモデル、フィギュアなど追加で600円引き致します。宅急便コンパクト、ゆうパケットプラス利用の商品追加で500円引き致します。ゆうパケット利用の商品追加は200円引き致します。同梱出来る限り対応致しますので、お気軽にコメントからよろしくお願いします。



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