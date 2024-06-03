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商品詳細
#しっちゃんルアーご覧頂きありがとうございます。知り合いから三味線を頂きました。使用することがないので出品させてもらいました。◎和楽器店にて状態確認してもらいました。◎張替え、胴直しすれば使用することも可能だそう です。◎紅木、金細、綾杉胴。◎写真撮影してますが、所々キズあります。◎天神カバー交換必要です。※素人目線で確認しています。※ノンクレーム、ノンリターン。※大切に使用して頂ける方は、可能な限りお値引きさせて頂きます。※神経質な方は控えて頂ければよろしいかと思います。
http://narcologia.ru/goods/slide684387.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial72816.html
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