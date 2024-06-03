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三味線　紅木　金細
商品番号 G51248466839
商品名

三味線　紅木　金細
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 53,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#しっちゃんルアーご覧頂きありがとうございます。知り合いから三味線を頂きました。使用することがないので出品させてもらいました。◎和楽器店にて状態確認してもらいました。◎張替え、胴直しすれば使用することも可能だそう　　　　です。◎紅木、金細、綾杉胴。◎写真撮影してますが、所々キズあります。◎天神カバー交換必要です。※素人目線で確認しています。※ノンクレーム、ノンリターン。※大切に使用して頂ける方は、可能な限りお値引きさせて頂きます。※神経質な方は控えて頂ければよろしいかと思います。
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