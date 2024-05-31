マーベルレジェンド アイアンマン マーベル80周年記念版

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ご覧頂きまして誠にありがとうございます！MARVELLEGENDS:マーベルレジェンドMARVEL80thYEARS:マーベル80周年記念開封品IRONMAN:アイアンマンHasbro:ハズブロ付属品全てあり。新品購入撮影用で一度開封、棚に飾っておりました。コレクション整理のため、出品いたします。中古品、素人検品、自宅保管のため気になる方は購入お控え下さいませ。喫煙者及びペットなし。