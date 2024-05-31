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一番くじNARUTO B賞 うちはサスケ＋サスケとイタチのタンブラー
商品番号 L74683067137
商品名

一番くじNARUTO B賞 うちはサスケ＋サスケとイタチのタンブラー
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじ　ナルト疾風伝　忍ノ絆　B賞　うちはサスケ　フィギュア＋タンブラーのサスケとイタチをセットで販売フィギュアは新品未開封品です。タンブラーは中身確認のため開封しています。即購入OKです緩衝材で梱包して発送いたします。フィギュアシリーズ···一番くじフィギュア種類···コレクションフィギュア素材···PVCスケール···ノンスケール性別···男
http://narcologia.ru/goods/cryptographic397637.html
http://narcologia.ru/goods/Addict868018.html
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