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- 一番くじNARUTO B賞 うちはサスケ＋サスケとイタチのタンブラー
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商品詳細
一番くじ ナルト疾風伝 忍ノ絆 B賞 うちはサスケ フィギュア＋タンブラーのサスケとイタチをセットで販売フィギュアは新品未開封品です。タンブラーは中身確認のため開封しています。即購入OKです緩衝材で梱包して発送いたします。フィギュアシリーズ···一番くじフィギュア種類···コレクションフィギュア素材···PVCスケール···ノンスケール性別···男
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