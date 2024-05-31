61鍵 電子キーボード ピアノ

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ONETONEOTK-61S61鍵電子キーボードピアノONETONEのキーボードになります。動作確認済みで外観も綺麗です、重量も軽いのでお子様用やご自宅用などでご検討下さい。状態動作確認済み全鍵盤、ボタン、音量調節、など正常で確認済み。わずかな擦れ、小傷についてはご了承下さい。◎付属品譜面立て(ヒビ修復済み)ACアダプター鍵盤:61(C2〜C7)音色:300リズム:300ソング:50接続端子:ヘッドフォン(ミニステレオ端子)、マイク(ミニモノラル端子)重量:約4.8kgサイズ:960×375×120mm取り扱い説明書はございませんが、簡単な組み立てです。部品等わかりやすく梱包致します。