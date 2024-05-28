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明治期 三田青磁 陽刻『双鮭文』皿(八客)在銘 鉢/向付/膾皿/銘々皿/盛皿
商品番号 Q49425077670
商品名

明治期 三田青磁 陽刻『双鮭文』皿(八客)在銘 鉢/向付/膾皿/銘々皿/盛皿
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期三田青磁陽刻『双鮭文』皿(八客)在銘鉢/向付/膾皿/銘々皿/盛皿懐石料理★時代物★希少品4D0704サイズ(約):長さ17㎝、奥行11.4㎝、高さ2.6㎝、重さ230g
http://narcologia.ru/goods/ordering51179.html
http://narcologia.ru/goods/stair472600.html
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