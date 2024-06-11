

人気提案 【専用】沖縄 壺屋焼 小橋川永昌 仁王 茶碗 陶芸 - sache.fr



沖縄 琉球焼 壺屋焼 二代目仁王 （故）小橋川永昌 「赤絵撫子文茶碗 ...



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小橋川永昌（二代仁王）の碗 その６ - 夜噺骨董談義



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こちらの商品は南風様【専用】です。他の方はご遠慮下さい。状態は大変良好です。口径12cm高さ7.3cm茶道具お稽古琉球壺屋