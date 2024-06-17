【イヤモニ】JTS ワイヤレス インイヤーモニターシステム SIEM-2

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【イヤモニ】JTSワイヤレスインイヤーモニターシステムSIEM-2サウンドハウスで購入しましたが使う機会がないので出品いたします。受信機に不具合があり、新品に交換してもらいました。交換後は使用していません。確認する限り傷や汚れはありません。おまけに動作確認した電池をおつけします。※動確済み■商品の特徴B帯を利用したワイヤレスインイヤーモニターシステム。発信回路にはPLL方式を採用し、安定した送受信を実現。コストパフォーマンスに優れたシステムです。同一エリア内最大4波まで使用可能です。■商品詳細＜SIEM-2Tワイヤレスインイヤーモニターシステム トランスミッター＞・送信周波数：B帯（800Mhz帯16チャンネルの内、任意の1チャンネルを選択）・送信出力：10mW・オーディオ部入力インピーダンス：20kΩ・入力レベル：-20dBV・最大出力レベル：0dBV・LEDディスプレイ：チャンネル、AFレベル表示・オーディオ入力コネクタ：コンボジャックｘ2 XLR(バランス）又はフォン(アンバランス)・ループアウトコネクタ：φ6.3mmx2・寸法・質量：210x180x40mm、450g・電源：12-18VDC,300mA、センタープラス、内径2.1mm＜SIEM-2Rワイヤレスインイヤーモニターシステム レシーバー＞・受信周波数：B帯（800Mhz帯16チャンネルの内、任意の1チャンネルを選択）・発信方式：PLLシンセサイザー方式・LEDディスプレイ：チャンネル・コントロール：電源ON/OFF、チャンネル選択、ボリュームコントロール・周波数特性：40～18000Hz・出力コネクタ：φ3.5mmステレオフォンジャック・寸法・質量： 70x100x20mm(アンテナ、突起物含まず）、約90g(電池含む)・電源：単3形アルカリ電池x2■発送ご入金確認後、即日発送いたします梱包済みです。■ご注意ください未使用に近い商品ではありますが、素人保管商品です。些細なことが気になる方のご入札はお控えください。#イヤーモニター#イヤーモニターシステム#イヤモニ#ワイヤレス#インイヤーモニター#SIEM-2#JTS#インイヤーモニターシステム