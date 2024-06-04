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YAMAHA RY10☆リズムマシン☆ビンテージ☆小型スピーカー内蔵☆ - 打楽器 YAMAHA RY10☆リズムマシン☆ビンテージ☆小型スピーカー内蔵☆ - 打楽器

種類···シーケンサー・リズムマシン名機！YamahaRY10中古値下げしました！この機会に是非！YamahaRY10☆中古★マニュアル、アダプター付き☆※即購入可ですが、受け取り評価を迅速に頂ける方のみご購入ください。受け取り放置は通報します。使用機会が少なかったため比較的状態は良いかと思います。動作確認済ですが全ての細かい動作の確認は機能が多すぎて出来ていませんが大丈夫かと思います。ほこりが被らないように普段からカバーをしてました。まだまだ使えると思います。太くいい音が出ます。指ドラムができる方にはたまらなく良いと思います。★Pad反応良好★純正ACアダプター両方で動作確認済み(Footswitch,tape等は確認する方法がないため未確認)その他全ての動作は未確認☆本体とマニュアルのみです。(写真参考)(マニュアルマーカー書き込み、折れあります)小型スピーカー内蔵のこの時代では珍しいリズムマシンです。内蔵小型スピーカーの音も結構良いです。ロゴの所に横長の穴から音が出ます。アンプに繋げなくてもソファーに座ってPad叩いて遊ぶことも出来ます。☆1992年発売 ☆250音色内蔵多少のすり傷がありますが目立った汚れなどはないかと思いますが神経質な方の購入はご遠慮ください。ビンテージ機材ですので、現状問題ありませんが、一応現状中古品として出品します。ご了承の上ご購入願います。#YamahaRX#KorgVolca#RolandTR#シーケンサー#RY10#ヤマハRY10#YAMAHARY10種類···デジタルパーカッション