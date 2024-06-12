BTS MAP OF THE SOUL TOURグッズ　まとめ

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商品詳細
【BTSMAPOFTHESOULTOURグッズ まとめ売り】お届けするもの↓＊----------------------------------------＊◻️TシャツMサイズ [定価¥4,100]◻️スローガンタオル [定価¥2,500]◻️プレミアムフォト ×2(テテ、ホビ)[定価¥1,100]◻️うちわ ×2(テテ、全員)[定価¥1,100]◻️スプレッドフォト [定価¥3,200]◼️レモナ(中身はいったまま) [定価不明]※写真3枚目 →紙袋付き＊----------------------------------------＊気になる方コメントお待ちしてます！！！即購入⭕️｟状態｠全て新品未使用で保管していました。Tシャツのみ袋を開けてますが、暗所で保管していました！神経質な方お控えください、、、！BTS防弾少年団バンタンナムジュンRMソクジンジンJINユンギSUGAホソクホビJ-HOPEジミンJIMINテヒョンテテVジョングクグクJUNGKOOK
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