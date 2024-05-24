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ツイステッドワンダーランド　ねんどろいど　エース
商品番号 U71787396898
商品名

ツイステッドワンダーランド　ねんどろいど　エース
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツイステッドワンダーランドねんどろいど　エース・トラッポラ開封し飾ってました。初期から制服の胸元部分に黒い汚れがあります(写真３枚目参照)その他は目立った傷等ないかと思いますが気になる方は購入をご遠慮ください。付属パーツは全て揃ってます。特典の缶バッジはつきません。メルカリ便にて発送させていただきます。
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