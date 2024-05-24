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商品詳細
ツイステッドワンダーランドねんどろいど エース・トラッポラ開封し飾ってました。初期から制服の胸元部分に黒い汚れがあります(写真３枚目参照)その他は目立った傷等ないかと思いますが気になる方は購入をご遠慮ください。付属パーツは全て揃ってます。特典の缶バッジはつきません。メルカリ便にて発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/stealth32076.html
http://narcologia.ru/goods/competitive167581.html
http://narcologia.ru/goods/navigate241430.html
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ねんどろいど エース・トラッポラ
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ディズニー ツイステッドワンダーランド ねんどろいど エース・トラッポラ
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