ヤマハ パシフィカ 604WH

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商品詳細
先日入手して調整したり清掃したりしたのですが、どうにもスタイル的に手に懐かず出品しますとは言えとても弾きやすく銘機と言われるのはもっともな楽器ですアーム有りますスペックも高級品てんこ盛りですTuners:SPERZELTrim-LokBridge:WilkinsonbyGOTOHVS-100GPickups:LIVE-GS5(AlnicoV)x2,LIVE-GWS2(AlnicoV/DoubleSinglePU)x1Controls:Volume,TonewithBi-Sound,5-WaySWボディ下部に塗装剥げありタイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/tenet464863.html
http://narcologia.ru/goods/recycling904514.html
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