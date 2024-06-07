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CASIO カシオ／PX-S1000BK
商品番号 J75321078556
商品名

CASIO カシオ／PX-S1000BK
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···電子ピアノご覧いただきありがとうございます引越し前の荷物を減らすため販売させていただきます。サイズ幅：幅132.2×奥行23.2×高さ10.2cm質量：11.2kg付属品　ペダル，ヘッドホン，譜面立て，ACアダプター、土台直接受け渡し‼️大分県に来れる方のみ‼️受け取り場所は大分駅周辺の予定です
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