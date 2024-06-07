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- CASIO カシオ／PX-S1000BK
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商品詳細
種類···電子ピアノご覧いただきありがとうございます引越し前の荷物を減らすため販売させていただきます。サイズ幅：幅132.2×奥行23.2×高さ10.2cm質量：11.2kg付属品 ペダル，ヘッドホン，譜面立て，ACアダプター、土台直接受け渡し‼️大分県に来れる方のみ‼️受け取り場所は大分駅周辺の予定です
http://narcologia.ru/goods/moped960368.html
http://narcologia.ru/goods/rouge453210.html
http://narcologia.ru/goods/pompous892923.html
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