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モビルスーツ　イン　アクション　アムロ　レイ　フィギュア超レア　MIA 未開封
商品番号 T74796904892
商品名

モビルスーツ　イン　アクション　アムロ　レイ　フィギュア超レア　MIA 未開封
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MOBILESUITINACTION!!モビルスーツインアクション未開封品‼️フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男コレクション整理のため出品致します。他に出品のないレア物だと思います^^20年くらい前の物だと思います。未開封アムロレイガンダム一年戦争ファーストモビルスーツアクションMIAフィギュアシャアハロ
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