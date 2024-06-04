ワールドチャンピオンシップス 2023 横浜 記念デッキ サプライのみ

ワールドチャンピオンシップス2023横浜記念デッキのサプライのみで、2セットでの出品です。ピカチュウexは付属しませんのでご注意下さい。お値下げ不可、即購入OKです。購入後のキャンセルはお受けしませんので、購入前に確認の上購入お願いします



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