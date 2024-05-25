江口拓也 ラッフル くじ まとめ売り

TakuyaEguchiLiveTour2022開催記念ラッフル新品未使用品ですが、初期傷等ご了承ください。2等アクリルパネル1点3等チェキ風フォトカードA1点4等クリアファイルA2点B6点D3点5等うちわ44点6等マグネットA11点B11点C14点D9点E9点ポストカード12点合計123点バラ売り不可即購入可



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