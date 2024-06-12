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九谷焼 盃5客 越田基一造
商品番号 N10373594737
商品名

九谷焼 盃5客 越田基一造
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和初期から中期に活躍された越田基一氏の作品です。5種類の絵柄、色合、形違いの盃がセットになっています。陶歴と当時の石川県美術館長の推薦の栞がついています。鶉のツガイの盃に小さなカケがありますので、考慮してお値段を付けております。自宅保管品で箱はありませんが、丁寧に梱包して発送致します。#九谷焼#酒器#盃#越田基一
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