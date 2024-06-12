UVERworld レッドモンキーコラボ腕時計

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商品詳細
ベルトカラー...レッド※未使用ですが経年の汚れなどはあります。※電池は止まっているのでご自身で交換していだだく必要があります。ご了承いただける方のみでお願い致します。バンド···レザーバンドムーブメント···クォーツ・電池式文字盤形···ラウンド・丸形UVERworldとRedMonkeyのコラボ腕時計です。完全受注生産の限定品定価：23,100円#UVERworld#レッドモンキー#腕時計#UVERworldグッズ
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