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Roland TD-11KV-S YAMAHAキックペダル・イス、スティック付き
商品番号 C49796525487
商品名

Roland TD-11KV-S YAMAHAキックペダル・イス、スティック付き
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 32,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★YAMAHAキックペダルFP-702（701）★YAMAHAドラムスローンDS640ドラム椅子★HI－GRADE　OFC　AUDIO　CORD　NAC★スティックJS-151★新品のホルダーセット付き★チューニングキー付き上記6点も付いて非常にお得です！！★全体をクリーニング及びアルコール除菌済みのため、お届け後安心してすぐに使用可能です！★スレや小キズ叩き跡ありますが全体的に美品です！★ドラムパッド全てで動作良好（強弱音出し確認）★本体ボタン全てで動作確認！★説明書・セットアップガイド付きのため、組立て・使用方法も簡単に理解できます！【付属品】・TD-11KV-S（付属品全て）・説明書・セットアップガイド・最初に記載の6点オールメッシュヘッドで夜間でも静かに演奏できます。このTD11シリーズはメーカーが音源モジュールの音を、TD17.25などの上位モデル同等にしておりかなり気持ち良い音で演奏できます。Rolandローランド電子ドラムV-DrumsV-CompactSeriesTD-11KV-Sブランド：ローランド#ローランド#RolandTD_11
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