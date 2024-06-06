アルトサックスマウスピース Bay

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商品詳細
値下げしました。ご興味のある方、よろしくお願いします。Bay(チャールズベイ)のアルトサックスマウスピースです。あまり見ないものだと思います。購入は1983年頃ですので40年前になります。4枚目、少し欠けがあります。写真の通りです。7M-ＴXIS86Ｔという刻印があります。よろしくお願いします。ペット、喫煙者はおりません。
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