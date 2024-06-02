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ご覧いただきありがとうございます♪商品名:L05812 寿山石印材 蠟燭紅芙蓉石 麒麟踏浪 希少 高級印材 書道 篆刻【正一古美術】寸法：約 2*2.7*6㎝ ・こちらの商品は弊社で実物をご覧いただけます。ご希望の場合はご連絡くださいませ。・他サイトにも出品してますので、突然削除する事あります。・お好きな商品がございましたら、遠慮なくコメントしてください(^^)。#寿山石印材 #蠟燭紅芙蓉石 #印材 #天然素材 #篆刻 #書道 #文房具 #正一古美術•経年の汚れや傷等がございます、神経質な方、商品に不安を抱く方は入札をお控えください。•[新品]と明記の無い商品はすべて時代のあるお品ですので、ご理解の方のみご入札下さいますようお願い致します。新品（完全品）をお求めの方は、入札をお控えください。•画像の掲載には実物に出来る限り近づけるよう努めておりますが、ご使用のパソコンの種類によっては若干異なって見える場合がございます。•ご不明な点やご希望がありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。•返品・キャンセルは原則禁止です。•下記に該当する取引は返品対象となります。 商品到着時に破損していた 注文した商品と\"別の商品\"が届いた※商品到着後3日以内にご連絡頂けない場合は対応できません。