あんスタ 七種茨 缶バッジ EXCEED(まとめ売り)

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商品詳細
あんさんぶるスターズ！！七種茨くんの缶バッジ×42です。(開花後)購入後、痛バを組んで数度持ち歩きました。目立った傷はありませんが素人管理のため、気にされる方の購入はお控えください。※即購入可、バラ売り・値下げ交渉不可
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