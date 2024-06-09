ジグザグ TシャツXXXL2度着用して洗濯してあります。動物を飼っていますのでアレルギーがある方はご注意ください。中古品である事をご了承ください。畳ジワがあります。匿名配送宅急便コンパクトで発送即購入可



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