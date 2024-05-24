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商品詳細
目立った汚れなどはありませんが、軸裏含め経年によるシミやいたみなどはあるかとおもいますのでご了承くださいませm(__)mサイズ縦約182cm×幅約53cm※素人計測のため多少の誤差はございます(*^-
http://narcologia.ru/goods/Taipei78371.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral624532.html
http://narcologia.ru/goods/competitive429881.html
松泉 桜花爛漫之図 山水図 掛け軸 共箱 - 絵画/タペストリ
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