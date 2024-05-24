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松泉　　桜花爛漫之図　山水図　掛け軸　共箱
商品番号 G52396583481
商品名

松泉　　桜花爛漫之図　山水図　掛け軸　共箱
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

目立った汚れなどはありませんが、軸裏含め経年によるシミやいたみなどはあるかとおもいますのでご了承くださいませm(__)mサイズ縦約182cm×幅約53cm※素人計測のため多少の誤差はございます(*^-
http://narcologia.ru/goods/Taipei78371.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral624532.html
http://narcologia.ru/goods/competitive429881.html
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