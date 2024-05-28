【真作】高橋立洲人/羊画賛/動物図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AC-702

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【真作】【参考】高橋立洲人【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は概ね良好です。表装は天地に多少の薄汚れあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 136×幅 44㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。