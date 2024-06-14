テナーリコーダー アウロス 511B

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商品詳細
アウロステナーリコーダー511B中古品になりますが、2枚目の画像の所が気になる程度で美品ですので、通常通りお使いいただけます。写真の物が全てですので、グリス・掃除棒は着いておりません。中古品という事をご理解の上ご購入お願いします。
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