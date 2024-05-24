ポケモンカード ハッサム L2 1ED LEGEND レジェンド キラ 2010

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商品詳細
平日の場合は24時間以内に発送致します。週末は発送できません。ご了承ください。表面は綺麗ですが、裏面に白かけなどがございます。状態は画像でご確認の上ご購入下さい。＊購入前にコメントをお願い致します。トラブル防止のため取引経験が初めての方、評価が良くない方とのお取引はご遠慮頂いております。また、すり替え防止のため、返品受け付けておりません。ご不明な点がある方は事前にコメントをして、納得した形でご購入願います。スリーブに入れ、ダンボールで挟み防水対策をして発送させていただきます。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングル
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