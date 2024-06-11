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- 【土日限定値下げ中】クサカベ ゼファ木箱油絵セット【未使用・ケースに傷あり】
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商品詳細
クサカベ ゼファ木箱油絵セット【未使用・ケースに傷あり】※土日限定値下げ ¥8,500→¥8,000※ご検討頂ける方がは写真3枚目のケース傷をご確認ください油絵特有の臭いが少ないゼファの油絵セット。購入してから一度も使用することなくしまっていたため出品いたします。収納時、木箱に大きなキズが入ってしまいましたが、中身は未使用、綺麗な状態です。当日¥20,000程度で購入（ネット参考：定価¥23,000）絵具の種類···油絵の具・油彩絵具
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