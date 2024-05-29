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Epiphone ProBucker 2・3 ＆ ハーネス＋オレンジドロップ
商品番号 K93116361886
商品名

Epiphone ProBucker 2・3 ＆ ハーネス＋オレンジドロップ
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Gibsonバーストバッカ―をEpiphonが　忠実に再現したという　プロバッカ―　ピックアップワイヤーハーネスは　Epiphon純正パーツ　ピチパチポンで完了４芯配線なので　PUは前後共に　コイルタップ出来ます。コンデンサーは　オレンジドロップをチョイス　はんだ付けが苦手な方には　取り付けて発送致します。プロバッカ―にオレンジドロップ　充分な装備です、ポット等にガリの出てる方にもお薦めです。ピックアップは　Gibson57classicに見られた　フルカバードのトップを開けたタイプで　抜けが良く　ノイズにも強いタイプになります。エスカッション固定ビスも　付属致します。タイプ...レスポールタイプ
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http://narcologia.ru/goods/hesitantly978084.html
http://narcologia.ru/goods/protein45134.html
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