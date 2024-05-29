Epiphone ProBucker 2・3 ＆ ハーネス＋オレンジドロップ

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Gibsonバーストバッカ―をEpiphonが 忠実に再現したという プロバッカ― ピックアップワイヤーハーネスは Epiphon純正パーツ ピチパチポンで完了４芯配線なので PUは前後共に コイルタップ出来ます。コンデンサーは オレンジドロップをチョイス はんだ付けが苦手な方には 取り付けて発送致します。プロバッカ―にオレンジドロップ 充分な装備です、ポット等にガリの出てる方にもお薦めです。ピックアップは Gibson57classicに見られた フルカバードのトップを開けたタイプで 抜けが良く ノイズにも強いタイプになります。エスカッション固定ビスも 付属致します。タイプ...レスポールタイプ