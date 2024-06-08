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後藤明道　赤砂くすり　赤楽茶碗
商品番号 F61613739942
商品名

後藤明道　赤砂くすり　赤楽茶碗
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具後藤明道（永興明道）政所窯　赤砂くすり　茶碗　共箱　茶道具付属品：共箱・共布状態：　無傷高　さ　7.8ｃｍ　口　径　11.2cm
http://narcologia.ru/goods/seamless236729.html
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