後藤明道　赤砂くすり　赤楽茶碗

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商品詳細
種類···茶道具後藤明道（永興明道）政所窯 赤砂くすり 茶碗 共箱 茶道具付属品：共箱・共布状態： 無傷高 さ 7.8ｃｍ 口 径 11.2cm
http://narcologia.ru/goods/seamless236729.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring462396.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador139206.html
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