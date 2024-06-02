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- 【値下げ】【美品】マスカーニャex SAR
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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SARマスカーニャexSARです自引きしてすぐスリーブ、ローダー保存でしたので状態は綺麗かと思います。画像で確認お願いします。
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