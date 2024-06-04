古信楽　信楽焼　壺　鑑定書　　　桂又三郎

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商品詳細
ご覧頂きありがとう御座います●商品を良く御覧頂きご自身の責任でお買い求め下さい●古い物に理解が出来ない方はご遠慮下さい●商品の返品、交換、値下げ、専用には対応しておりません●理解の出来ないコメントは削除致します●寸法幅約19㌢ 縦約18㌢
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